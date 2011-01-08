Hizbullah'ın avukatı: Sadece muhbirleri cezalandırdık!

T24- Hizbullah sanıklarının avukatı Hüseyin Yılmaz, “Hizbullah’ın sorgulayıp öldürdüğü kişiler sınırlı sayıdadır. Polis, MİT ve JİTEM adına kendi içine sızan kişileri tespit edip sorgulamıştır. Sorguda suçunu itiraf edip kimler adına çalıştığını söyleyen kişiler cezalandırılmıştır. İhanet eden affedilmez” dedi.



Tahliye olan Hizbullah sanıklarının avukatı Hüseyin Yılmaz, müvekkillerinin cezaevinde “adeta medrese eğitimi alarak” molla olduklarını söyledi ve siyasete atılacaklarının işaretini verdi.



Yılmaz, “Devlet, Fırat’ın öte yakasındaki faili meçhul cinayetleri aydınlatmak istiyorsa, Hizbullah’ın raflarda bekleyen sorgu kasetlerini incelesin” dedi. Mustazaf-Der’in de başkanı olan Yılmaz, işlenen cinayetler ile ilgili ise şunları söyledi: “Her yapının kendisini koruma mekanizması vardır. Bu devletin de böyledir. Yani kendisine ihanet edeni affetmez, Hizbullah’ın sorgulayıp da öldürdüğü insanların sayısı sınırlıdır. Polis, MİT ve Jİ TEM adına kendi içine sızan kişileri tespit edip sorgulamıştır. Suçsuz olduğuna kanaat getirilenler serbest kalmıştır. Ancak sorguda suçunu itiraf edip kimler adına çalıştığını söyleyen kişiler cezalandırılmıştır.”