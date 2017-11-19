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Dünya

Hizbullah'ın alarm seviyesini yükselttiği iddia edildi

İrfan Sapmaz / Beyrut, 19 Kasım (DHA) - Kuveyt'in Al Rai gazetesi Hizbullah'ın olası bir saldırıya karşı alarm seviyesi yükselttiğini iddia etti

19 Kasım 2017 16:11

İrfan Sapmaz / Beyrut, 19 Kasım (DHA) - Kuveyt\'in Al Rai gazetesi Hizbullah\'ın olası bir saldırıya karşı alarm seviyesi yükselttiğini iddia etti.
Kuveyt Al Rai gazetesi, İsrail\'den Hizbullah\'a yönelik saldırı ve üst düzey yetkililere suikast girişiminde bulunulacağı iddiası ileri sürülürken, Hizbullah\'ın olası bir saldırıya karşı alarm seviyesini yükselttiğini bildirdi. 
Al Rai gazetesinin haberine göre, İsrail Hizbullah\'ı ve Lübnan\'ı vurmak için hazırlık yaparken, Hizbullah alarm seviyesini iki gün önce yükselterek saldırı ihtimaline karşılık askeri aldı. Gazetenin iddiasanında ayrıca Hizbulllah\'ın silah sevkiyatını da ellerinde yeterli silah bulunduğu gerekçesi ile durdurduğu yer aldı. 
Gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde daha önce Lübnan Başbakanı Refik Hariri\'ye yönelik olduğu gibi, Lübnan\'da üst düzey politik şahsiyetlere yönelik suikast hazırlıklarında da bulunulduğunu ileri sürdü.
Geçtiğimiz hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Suudi Arabistan\'ın Lübnan\'a savaş ilan ettiğini belirterek, İsrail\'i de Lübnan\'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi için çalıştığını açıklamıştı. 
Başbakanlık koltuğundan istifa eden Refik Hariri\'nin ise önümüzdeki günlerde Beyrut\'a dönmesi bekleniyor. 

 

 

 

 

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