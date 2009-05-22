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Dünya

Hizbullah'dan Biden ziyaretine tepki

22 Mayıs 2009 14:53

Hizbullah, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Lübnan ziyaretinin, ülke için çok büyük önem taşıyan genel seçimlere iki hafta kala yapılmasının "müdahale" anlamını taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Şii harekete mensup milletvekili Hasan Fadlallah, farklı görüş ve eğilime mensup bütün Lübnanlıları Lübnan'ın egemenliğine yönelik bu müdahaleyi engellemeye çağırdığı açıklamasında, ABD'nin desteklediği Suriye karşıtı çoğunluğa atıfta bulunarak, "Biden'ın ziyareti, siyaseten telaşa kapılmış bir partinin seçim kampanyasını izlemek çerçevesinde yapılıyor gibi görünmektedir" dedi.

Fadlallah, bu ziyaretin Lübnan'da seçimlerden sonra ortaya çıkacak yeni hükümete Amerikan yönetiminin görüşlerini dayatmaya çalıştığı bir döneme rastladığına da vurgu yaptı ve "Bu girişimlere karşı koyacağız" ifadesini kullandı.

Biden'ın Balkanlar'daki temaslarının ardından birkaç saatliğine Lübnan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Lübnan'da seçimlerin ise 7 Haziranda düzenlenmesi planlanıyor.

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