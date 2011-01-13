Hizbullahçılar kayboldu!

T24

‘İmza vermeleri gerekmiyor’



Biz 10 gün sonra geliriz



Lider mezarında ziyaret



CMK’nın 102’nci maddesi kapsamında geçen hafta tahliye edilen Hizbullah sanıklarından bazılarının imza vermeye gitmemeleri tartışma yarattı. Sanık avukatları, sanıkların şartlı değil azami süreyi tamamladıkları için imza vermeye gitmelerine gerek olmadığını savundu. Milliyet gazetsinde yer alan haber şöyle:Hizbullah sanıklarının avukatı Hüseyin Yılmaz, madde ile ilgili hukuki bir boşluk olduğunu belirterek, bu durumda elektronik kelepçe dahil alternatif yöntemlerin denenebileceğini söyledi. Hizbullah sanıklarının ortadan kayboldukları öne sürüldü. Sanıkların, yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının mezarlarını ve ailelerini ziyaret ettikten sonra imza için emniyete gidecekleri belirtildi.Hizbullah sanıklarının tahliye edilmesinden sonra bazılarının emniyete imza vermeye gitmeyerek ortadan kaybolması, “kaçtılar” yorumlarına neden oldu. Diğer taraftan sanıkların imza vermeye mecbur olup olmadığı yeni bir hukuki tartışmayı da beraberinde getirdi. Sanıkların bulundukları illerde her gün karakola imza vermeye gitmeleri gerektiği görüşüne, Hizbullah sanıklarının avukatları karşı çıktı.Sanık avukatlarından Hüseyin Yılmaz, azami tutukluluk süresi olan 10 yılın dolması nedeniyle imza mecburiyetinin olmadığını belirterek, “İmza için emniyete gitme zorunlulukları yok. Azami tutukluluk süresi 10 yıldır. 8 ya da 9 yıl olsaydı, şartlı salıverilme kapsamında imza vermeleri gerekirdi. Bir de konu ile ilgili alternatif yöntemler de denenebilir. Bunlar arasında elektronik kelepçe de var” dedi.'Taziye ziyaretleri yapacağız'Yılmaz, cezaevinden tahliye olan bazı sanıkların evlerine uğramadan cezaevinde yaşamını yitiren arkadaşlarının ailelerine taziye ziyaretine gittikleri, mezarları ziyaret edip Fatiha okuduktan sonra evlerine dönecekleri konusunda bilgi aldıklarını söyledi.Bazı sanıkların ise cezaevinden çıktıktan sonra ailelerini arayarak, “Bizi merak etmeyin. Bir hafta 10 gün beklemeyin, eve gelmeyeceğiz. 10 gün sonra eve geliriz. Biz cezaevindeyken vefat eden arkadaşlarımızın ailelerini evlerinde ziyaret edeceğiz” dedikleri öğrenildi. Bazı kaynaklar, Hizbullah sanıklarının emniyete imza vermeye gitmemelerine gerekçe olarak, PKK kaynaklı provokasyonlardan çekinmelerini de gösterdi. Sanıkların, 26 Ocak’ta Yargıtay’da yapılacak duruşmayı beklemeyi tercih ettikleri kaydedildi.Aralarında örgütün yöneticilerinden Edip Gümüş, Cemal Tutar ve Mehmet Varol’un da bulunduğu bazı Hizbullah sanıklarının cezaevinden çıkar çıkmaz Beykoz baskınında öldürülen örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’nun Batman’daki mezarı ile Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mezarı bulunan örgütün yöneticilerinden Selahattin Örücü’nün mezarını ziyaret ettikleri öğrenildi. Sanıkların, 17 Ocak’ta ölümünün 10. yıldönümü dolacak olan Hüseyin Velioğlu’nun Batman’daki mezarında düzenlenmesi beklenen dini merasime katılabilecekleri öğrenildi.