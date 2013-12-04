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Dünya

Hizbullah yöneticisi Hasan el-Lakkis'e suikast

Lübnan'da Hizbullah'ın yöneticilerinden Hasan el-Lakkis'in suikastte öldürüldüğü bildirildi

04 Aralık 2013 14:57

Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Hasan el-Lakkis'in evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslam direnişi liderlerinden Hasan el-Lakkis, başkent Beyrut kırsalındaki el-Hades bölgesinde dün akşam işten dönerken evinin önünde suikaste uğradı. Lakkis, olay yerinde hayatını kaybetti" denildi.

"Suikatin arkasında İsrail'in olduğu" iddia edilen açıklamada, Lakkis'e daha önce bir kaç kez suikast girişimde bulunulduğuna değinilerek, "Düşman, bu çirkin suçun sonuçlarını ve tüm sorumluluğunu üstlenmeli" ifadelerine yer verildi.

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