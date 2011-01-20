Hizbullah üyeleri Bingöl'de buluştu!

T24 - Serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Hizbullah üyelerinin kaçmadan önce Bingöl’de buluştukları ortaya çıktı.



Tutukluluk süresini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102’nci maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 Ocak 2011’de serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Hizbullah üyelerinin kaçmadan önce Bingöl’de buluştukları belirtildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan ancak, Yargıtay tarafından 4 Ocak’ta CMK’nın 102’inci maddesindeki düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen terör örgütü Hizbullah’ın üst düzey yöneticileri Edip Gümüş, Cemal Tutar, Abdulkerim Kaya ve Fuat Balca’nın da aralarında bulunduğu Hizbullahçıların izlerine en son Bingöl’de rastlandığı belirtildi.



Askeri kaynaklar, Hizbullahçıların tahliye olduktan sonra 2’şerli gruplar halinde farklı bölgelere gittiklerini, ardında da Bingöl’de buluştuklarını ifade etti. Polis ve jandarma arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle, Hizbullahçıların gizlenmek için yeteri kadar vakit kazandıkları kaydedildi. Hala Bingöl sınırları içinde olduklarına dair ellerinde bazı bilgilerin olduğunu kaydeden askeri kaynaklar, Hizbullahçıların ilk fırsatta yurt dışına çıkış için harekete geçebileceğini bildirdi.





Haci İnan’ı Bingöl bileti yaktı



CMK 102. madde uyarınca tutukluluk süresi göz önüne alınarak bırakılan Hizbbulah’ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı bir kararla gözaltına alınmıştı. İnan’ın denetimli serbestlik kapsamında imza attığı halde, kayıp Hizbullahçılar’ın son görüldüğü Bingöl’e gitmeyi planladığı ve bu nedenle gözaltına alındığı ortaya çıktı. İnan’ın telefonlarını dinlemeye alan polis, bir konuşmasında İnan’ın Bingöl’e otobüs bileti aldığını ve yola çıkacağını öğrenince operasyonun döğmesine bastı ve İnan gözaltına alındı.





