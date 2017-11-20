Hizbullah: Suudi saldırıları yüzünden Yemen'de milyonlar koleradan ölüyor

İrfan Sapmaz / Beyrut, 20 Kasım (DHA) - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan\'ın saldırıları nedeniyle Yemen\'de \"milyonlarca insanın koleradan öldüğünü\" savunarak, Arap ülkelerine, \"Herkes sessizliğe bürünmüş; sadece Suudi Arabistan\'ın bu saldırıları durdurması için çağrıda bulunun\" diye seslendi.

Nasrallah, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri tarafından kendilerine yönelik suçlamaları canlı yayınlanan bir televizyon programında yanıtladı.

Nasrallah, kendileri yönelik terörist suçlamasına karşı çıkarken Suudi Arabistan\'ın İsrail ile görüşmeler yaptığını ve bunu Suudi Arabistan\'ın reddetmediğini ileri sürdü.

Hizbullah\'ın elinde balistik füzelerin bulunduğu ve ayrıca çeşitli ülkelere bu balistik füzelerden gönderdiklerine ilişkin suçlamaları da reddeden Nasrallah, \"Ellerinde herhangi bir delil varmı.Bunlar boş konuşmalardır, bize karşı suçlamalarının dozunu arttırıyorlar. Ancak biz Filistin\'e bunlardan gönderiyoruz, ve bununla da gurur duyuyoruz. Ayrıca Suriye\'de de kendi silahlarımız ile savaşıyoruz\" diye konuştu ve ekledi:

\"Suudi Arabistan ve Bahreyn, Hizbullah silahsızlandırılmazsa bölgenin bu silahlar ile tehlike altında olduğunu söylüyorlar.

\"Onlar Lübnan\'da ve bölgede neler olduğunu biliyorlar mı? Bunların hepsine hatırlatıyorum Lübnan için en büyük tehlike hala İsraildir.

\"Bizim elimizdeki silahlar ile bağımsızlığımızı koruyoruz. Bizleri sizler mi koruyorsunuz yoksa bu silahlar mı, yoksa sizin uçaklarınız mı?

\"Biz bu silahlar ile Lübnanın bağımsızlığını koruyoruz. Lübnan\'a yardım etmek istiyorsanız bizim iç işlerimize karışmayınız. İsrail\'i bizim üzerimize göndermeyin.

\"Arap ligi sadece Yemen için toplandı; Filistin için değil. Çünkü Riyad Kral Halid havalimanına füze Yemen\'den gönderildi.

\"Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Adil Jubeyr Yemen\'den atılan füzenin Hizbullah tarafından gönderildiğini ileri sürüyor.

\"Bunu daha önce açıklamıştım, ancak onlar anlamıyor. Bu füze ile ilgili hiç bir bağımız yoktur ve sorumluluğu almıyoruz.\"

\"Bazıları şimdi Nasrallah neden böyle konuşuyor diyecektir. Ben hiç kimseyi bir saldırı için tahrik etmiyorum.

\"Arap ülkelerinden hiç birisi Yemen ile ilgili konuşmuyor. Arap ülkelerinin Yemen\'deki savaşın durdurulması için Suudi Arabistan\'a çağrı yapmasını, politik bir çözüm bulunmasını istiyorum.

\"Ancak herkes sessiz kalıyor. Suudi Arabistan\'dan neden korkuyorsunuz? Milyonlarca insan koleradan ölüyor ve herkes sessizliğe bürünmüş. Sadece Suudi Arabistan\'ın bu saldırıları durdurması için çağrıda bulunun.\"

Nasrallah ayrıca, Suriye ve Irak\'ta IŞİD\'e karşı gösterilen başarılara da değinirken, IŞİD\'in püskürtülmesinde yok edilmesinde Hizbullah\'ın büyük çabalarının olduğunu savundu.