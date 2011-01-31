-HİZBULLAH SORUŞTURMASI: 13 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. Terör örgütü Hizbullah'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen bu kişilerin, Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.