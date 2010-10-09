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Dünya

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH AĞAÇ DİKTİ BEYRUT (A.A)

09 Ekim 2010 00:47

-HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH AĞAÇ DİKTİ BEYRUT (A.A) - 08.10.2010 - Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün lideri Şeyh Hasan Nasrallah ağaç dikmek için kamuoyu önüne çıktı. Hizbullah'ın yayın organı El Manar televizyonu Nasrallah'ın, Şii örgütün ülkede bir milyon ağaç dikilmesi için başlattığı kampanya çerçevesinde, Temmuz 2006'da İsrail'in düzenlediği hava saldırısında yerle bir olan Beyrut'un güneyindeki evinin önünde toprağı kazıp ağaç diktiği görüntüleri yayınladı. Tarım Bakanının eşlik ettiği Nasrallah buraya ağaç dikmesinin kendisi için önem taşıdığını belirterek tüm Lübnanlılara evlerinin önüne ağaç dikmeleri çağrısında bulundu. En son Temmuz 2008'de kamuoyu önüne çıkan Nasrallah'ın 1 milyonuncu ağacı diktiği belirtildi.

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