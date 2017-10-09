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Dünya

Hizbullah lideri: ABD IŞİD'i koruyor

"ABD savaş uçaklarını kullanarak Suriye ordusunun teröristlerin sonunu getirmesini engelliyor"

09 Ekim 2017 14:32

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü IŞİD militanlarını Suriye ordusu ve müttefiklerinden koruduğunu söyledi.

Nasrallah, ABD'nin Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişini engelleyerek IŞİD'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "ABD, Suriye'nin farklı bölgelerinde IŞİD'i koruyor ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye ordusunun teröristlerin sonunu getirmesini engelliyor" dedi.

Hizbullah'a yakın Al Manar kanalına konuşan Nasrallah, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkeyi teröristlerden temizlemesi gerektiğini aksi takdirde militanların saldırılarına devam edeceğini belirtti.

​Nasrallah'ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ı desteklediği için İran'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını söylemesinden sonra geldi.

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