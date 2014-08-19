T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Hizbullah, IŞİD liderlerinden Iraki'yi öldürdü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hizbullah'ın Suriye’de IŞİD’in liderlerinden Ebu Abdullah el-Iraki’yi öldürdüğünü iddia etti

19 Ağustos 2014 22:05

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de IŞİD’in liderlerinden Ebu Abdullah el-Iraki’nin Hizbullah tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Suriye’nin Kalamun bölgesinde gerçekleştiği belirtilen olay,  Lübnan basınında geniş yer buldu. 

Radikal’de yer alan haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, “Iraki, intihar saldırılarından sorumlu ekibin içindeydi. Hizbullah tarafından yola yerleştirilen bir bombanın, aracı geçtiği esnada patlatılması sonucu hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı. 

Hizbullah üstlenmedi 

Hizbullah’ın Al Manar kanalında ise Iraki’nin ölümü doğrulanırken, olayın Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kanal, Iraki'nin Lübnan'a intihar saldırılarında kullanılması için patlayıcı gönderdiğini de açıkladı.

ETİKETLER

ışidırakibu Abdullah el Irakihzbullahöldürüldüsuriye

İlgili Haberler

Irak ordusu: Musul'u IŞİD'den almak için hazırlanıyoruz

Irak ordusunun açıklaması, peşmerge birliklerinin ABD hava operasyonu eşliğinde Musul Barajı'nı IŞİD'den geri almasının ardından geldi

IŞİD'den kurtulan Ezidiler anlattı: Cesetlerin altına saklandık!

Özgür Gündem yer alan habere göre, Irak’ta IŞİD katliamından kurtulan 3 Ezidi, yaşadıklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24