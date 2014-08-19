'Hizbullah, IŞİD liderlerinden Iraki'yi öldürdü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de IŞİD’in liderlerinden Ebu Abdullah el-Iraki’nin Hizbullah tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Suriye’nin Kalamun bölgesinde gerçekleştiği belirtilen olay, Lübnan basınında geniş yer buldu.

Radikal’de yer alan haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, “Iraki, intihar saldırılarından sorumlu ekibin içindeydi. Hizbullah tarafından yola yerleştirilen bir bombanın, aracı geçtiği esnada patlatılması sonucu hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah üstlenmedi

Hizbullah’ın Al Manar kanalında ise Iraki’nin ölümü doğrulanırken, olayın Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Kanal, Iraki'nin Lübnan'a intihar saldırılarında kullanılması için patlayıcı gönderdiğini de açıkladı.