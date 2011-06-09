-HİZBULLAH DAVASI KAPSAMINDA ARANAN KİŞİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Hizbullah davası kapsamında aranan kişi İstanbul'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Hizbullah davası kapsamında aranan Sebih S'yi Sultangazi'de gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişinin, adli makamların talimatı doğrultusunda ya Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edileceği ya da Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi. Sebih S'nin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde Hizbullah davası kapsamında yargılanarak hapis cezasına çarptırıldığı, cezanın Yargıtayca onandığı öğrenildi.