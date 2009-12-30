T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hizbullah ana davasında 16 müebbet

Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır süren Hizbullah ana davasında yargılanan 16 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

30 Aralık 2009 02:00

Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır süren Hizbullah ana davasında yargılanan 16 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 33 sanıklı Hizbullah ana davasında karar çıktı.

Yaklaşık 12 saat süren duruşmanın sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 16 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık, delil yetersizliğinden beraat ederken, 13 sanık 1 ila 14 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu arada 7 sanık tutukluluklarında geçirdikleri süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.

Eski DEP Milletvekili Mehmet Fincan'ın öldürdülmesi olayıyla ilgili yargılanan Cihan Yıldız ve Ejder Arpa'nın dosyaları ise davadan ayrıldı. Her iki sanığın yargılanmasına devam edilecek.


10 yıl önce

Hizbullah ana davası, 10 Temmuz 2000'de 15 sanıklı olarak po zamanki Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başlamıştı.

İstanbul Beykoz’da, 17 Ocak 2000 tarihinde düzenlenen ve elebaşı Hüseyin Velioğlu’nun öldüğü operasyonda sağ yakalanan örgütün üst düzey sorumluları Edip Gümüş ve Cemal Tutar’ın da aralarında bulunduğu 15 sanıklı ana davada, zaman içinde sanık sayısı artmıştı.

Ana dava iddianamesinde 156 cinayetten sorumlu tutulan 13 sanık için Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 146. maddesi gereği idam, diğer iki sanık için ise TCK’nın 168. maddesi uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24