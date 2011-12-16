Hizbullah ABD'de 300 milyon dolar akladı

T24 - Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, ABD'de 300 milyon dolarlık kara para akladığı iddia edildi.



ABD hükümetince Manhattan'daki bir federal mahkemede dün açılan davada, Hizbullah'ın kara para aklama işinde kullandığı iddia edilen bazı Lübnanlı mali kuruluşlar ile 30 araba alıcısı ve bir ABD sevkiyat şirketinin, ülkedeki kara para aklamayı önlemeye ilişkin kanunları ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık yarım milyon dolar para cezasına çarptırılması talep edildi.



Başsavcı Preet Bharara, yaptığı açıklamada dün açılan davanın, bankalar ve Hizbullah ile bağlantılı 2 döviz bürosu da dahil olmak üzere bazı Lübnanlı mali kuruluşların kullanıldığı çok büyük bir uluslararası tertibi ortaya çıkardığını söyledi.

Uyuşturucu ticareti



Bharara, Batı Afrika'da uyuşturucu ticareti ve diğer suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin ABD mali sistemine yönlendirilerek aklandıktan sonra tekrar Lübnan'a gönderildiğinin anlaşıldığını öne sürdü.



Manhattan mahkemesinde dün açılan davadan 2 gün önce de ABD'de kaçak olarak yaşayan Eymen Cuma adlı bir kişi hakkında, Hizbullah'a gelir sağlayan bir uyuşturucu şebekesini yönettiği gerekçesiyle Virginia eyaletindeki bir federal mahkemede dava açılmıştı.



Washington'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi sözcüsü Lawrence R. Payne Şubat ayında Associates Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Cuma'nın yönettiği örgütün ABD'deki kullanılmış araç satan 50 araba galerisini kullanarak kara para akladığını söylemişti.





