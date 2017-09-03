Hizbullah: ABD, IŞİD konvoyunun bölgeden ayrılmasını engelliyor

Hizbullah, ABD’yi, Suriye’nin Deyrizor bölgesine gitmesine izin verilen ve IŞİD mensupları ile ailelerini taşıyan konvoyu engellemekle suçladı.

Yüzlerce IŞİD mensubu ve aile bireylerini taşıyan konvoyun yapılan tahliye anlaşması kapsamında Lübnan- Suriye sınırından Deyrizor’a gitmesini izin verilmişti.

Ancak dün açıklama yapan ABD öncülüğündeki koalisyon konvoyun Irak sınırındaki IŞİD kontrolünde bulunan Elbukemal’e ilerlemesini önlemek için hava saldırısı yapmıştı.

"Konvoya ulaşılmasına izin verilmiyor"

Sputnik’in haberine göre, Hizbullah’ın açıklamasında “Ayrıca kimsenin ailelere, yaşlılara ve hastalara insani yardım sağlamak için konvoya ulaşmasına izin vermiyorlar” dendi.

Hizbullah konvoyun sınır bölgesinden pazartesi günü yola çıktığını ancak 6 otobüsün Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgede kaldığını belirtti.

Konvoyda toplamda 17 otobüs bulunuyordu.

Koalisyon dünkü açıklamasında konvoyun Irak sınırına ilerlemesine izin verilmeyeceğini Suriye hükümetine bildirmeleri için Rus yetkililerle temasa geçildiğini de aktarmıştı.

Koalisyon konvoyda çocuk ve kadınların da olması gerekçesiyle doğrudan saldırı yapmadığını da belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Suriye hükümeti ve Hizbullah’ın tahliye anlaşmasına tepki göstermiş, anlaşmayı ‘kabul edilemez’ olarak nitelemişti.