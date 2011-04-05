-HIZARDAN SIÇRAYAN TAHTA BAŞINA SAPLANDI ÇORUM/TOKAT (A.A) - 05.04.2011 - Çorum'un İskilip ilçesindeki kereste fabrikasında, altından talaş almak isterken hızar makinesine kaptırdığı küreğin sapından sıçrayan 30 santimlik tahta parçası kafasına saplanan kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, nakliyecilik yapan Mahir Buyruk ve Mehmet Bostancık, Kastamonu'dan İskilip ilçesine sunta getirdi. Buyruk ve Bostancık, dönüşte talaş almak için ilçeye bağlı Yanoğlan köyündeki Ahmet Köroğlu'na ait kereste atölyesine uğradı. Yükleme yapılırken nakliyecilerden Mahir Buyruk (37) atölyedeki şeritli hızar makinesinin altında toplanan talaşları kürekle temizlemeye başladı. Buyruk'un elindeki küreğin sapı bir anlık dalgınlık sonucunda hızar makinesinin şeridine takılarak parçalandı. Parçalardan birisi fırlayarak Buyruk'un başına saplandı. Atölyedekiler tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırılan Buyruk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Buyruk, durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Hastanenin beyin cerrahi servisinde yapılan operasyonla Buyruk'un başına saplanan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki tahta parçası çıkartıldı. Beyin cerrahisi uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Ayan, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Buyruk'un hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.