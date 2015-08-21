Hizan Kaymakamlığı ilçedeki tüm iş makinelerine el koydu

Öz yönetimin ilan edildiği Bitlis'in Hizan ilçesinde kaymakamlık, son günlerde yaşanan olaylarda iş makinelerinin hendek kazımında kullanılmasını önlemek amacıyla başta belediye olmak üzere ilçe genelindeki tüm iş makinelerine el koyarak parka çektirdi.

İlçe Kaymakamı Yakup Bölükbaşı'nın talimatıyla Hizan Belediyesi'ne giden Hizan Emniyet Amirliği ekipleri, belediyeye ait iş makinelerine el koydu. Ekiplerce toplanan iş makineleri, İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yanında bulunan boş bir alana park edildi. Araçların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İş makinelerinin, hendek kazma ve yol kapatma eylemlerinde kullanılmaması amacıyla toplatıldığı bildirildi.

Hizan Kaymakamlığı'nı internet sitesinde yer alan genelge şöyle: