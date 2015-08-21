T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hizan Kaymakamlığı ilçedeki tüm iş makinelerine el koydu

Araçların çekildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

21 Ağustos 2015 01:02

Öz yönetimin ilan edildiği Bitlis'in Hizan ilçesinde kaymakamlık, son günlerde yaşanan olaylarda iş makinelerinin hendek kazımında kullanılmasını önlemek amacıyla başta belediye olmak üzere ilçe genelindeki tüm iş makinelerine el koyarak parka çektirdi.

İlçe Kaymakamı Yakup Bölükbaşı'nın talimatıyla Hizan Belediyesi'ne giden Hizan Emniyet Amirliği ekipleri, belediyeye ait iş makinelerine el koydu. Ekiplerce toplanan iş makineleri, İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yanında bulunan boş bir alana park edildi. Araçların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.   

İş makinelerinin, hendek kazma ve yol kapatma eylemlerinde kullanılmaması amacıyla toplatıldığı bildirildi.

Hizan Kaymakamlığı'nı internet sitesinde yer alan genelge şöyle:

 

 

 

 

 

ETİKETLER

hizan bitliskaymakamlıkiş makinalarıparkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24