Hız tutkusu yüzünden ölümden dönmüş

Flordun, 16 yaşındayken hız tutkusu nedeniyle ölümden döndüğünü itiraf etti.

Ünlü oyuncu Tardu Flordun, önümüzdeki sezon "Parmaklıklar Ardında" dizisinde rol alacak. Yeni sezonda dizinin kadrosuna katılan Flordun, cezaevi doktorunu canlandırıyor. Bugün'de yer alan habere göre, Flordun,



16 yaşındayken hız tutkusu nedeniyle ölümden döndüğünü itiraf etti. Arkadaşlarıyla birlikte babalarının arabalarına doluşup, şehir içinde 120-130 kilometre hız yaptıklarını anlatan Flordun, “Karşıdan gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulduk. O gün hız tutkumdan vazgeçtim” dedi.