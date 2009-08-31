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Hız tutkusu yüzünden ölümden dönmüş

Tardu Flordun 16 yaşındayken 'Arkadaşlarıyla birlikte arabalara doluşup' hız tutkusu yüzünden ölümden döndüğünü anlattı.

31 Ağustos 2009 03:00

Flordun, 16 yaşındayken hız tutkusu nedeniyle ölümden döndüğünü itiraf etti.

Ünlü oyuncu Tardu Flordun, önümüzdeki sezon "Parmaklıklar Ardında" dizisinde rol alacak. Yeni sezonda dizinin kadrosuna katılan Flordun, cezaevi doktorunu canlandırıyor. Bugün'de yer alan habere göre, Flordun,

16 yaşındayken hız tutkusu nedeniyle ölümden döndüğünü itiraf etti. Arkadaşlarıyla birlikte babalarının arabalarına doluşup, şehir içinde 120-130 kilometre hız yaptıklarını anlatan Flordun, “Karşıdan gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulduk. O gün hız tutkumdan vazgeçtim” dedi.







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