AKP, otoyollarda 120 olan azami hızın 135 km'ye, duble (bölünmüş) yollarda ise 90'dan 120 km'ye çıkarılması için düğmeye bastı.



AKP yollardaki hız sınırlarını yükseltmek için harekete geçti. AKP'li Abdullah Çalışkan'ın imzasını taşıyan ve parti grubunun da onayladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin önümüzdeki günlerde ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Teklif yasalaştığında şu değişiklikler gerçekleşecek:



* Hız sınırı artıyor: Otoyollarda saatte 120 kilometre olan hız sınırı 135'e, bölünmüş yollarda 90 olan sınır 120 kilometreye çıkartılacak. İki yönlü karayollarında ise 90 kilometrelik sınır korunacak.



* Şehir içinde de hız artacak: Şehir içindeki 50 kilometre olan hız sınırı ise bulvarlar ve yolların özelliklerine göre arttırılacak. Belediyeler yollardaki hız sınırlarını belirleyecek.



* Sürücüler gözetlenecek: Kırmızı ışık başta olmak üzere şehir içindeki trafik ihlallerine karşı kamera ve elektronik sistemler kurulacak.



* Trafik radyoları: Nüfusu 3 milyonun üstünde olan belediyeler batıda olduğu gibi trafik radyoları kurabilecek. Bu radyolardan hangi yolların kapalı, hangisinin açık, hangi caddelerde trafik yoğunluğu nasıl gibi bilgiler verilecek.



* Arıza şeridi ihale 50 YTL: Yolların en sağında ve normal şeritleri dışında yer alan, kaza, duraklama gibi amaçlar için yapılan arıza şeritlerini kurallara uygun kullanmayanlara 50 YTL ceza verilecek.



* Belediye ceza kesecek: Teklif kapsamında jandarma ve trafik polislerinin trafik cezası kesme yetkilerinin bir bölümünü belediyeler de kullanacak. Belediyeler trafiği engelleyen, gerekli uyarıları taşımayan, kırmızı ışıkta geçen, yanlış yere park eden araçlara ceza kesecek, araçları otoparka çekebilecek.

