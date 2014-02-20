Hız sınırı artık 70 kilometre değil!

Yerleşim yerleri içindeki ana yollarda hız sınırı 90 kilometreye çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Hamza Altıntaş, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, yerleşim yeri içindeki ana yollarda hız sınırının arttırılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Altyapısı uygun olmayan ara yollarda hız sınırının 50 kilometre olarak korunduğunu anlatan Altıntaş, "Yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları, belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı ana yollarda UKOME ve il trafik komisyonlarının 20 kilometre olan hız limitini arttırma yetkisi 32 kilometreye çıkarıldı" dedi.

Büyükşehirlerdeki ana yollarda şu anda trafik hızının 50 kilometre olduğunu hatırlatan Altıntaş, "Otomobiller için ise 50 artı 20 kilometreydi. Ancak bu sınır trafiğin akışını bozuyordu. Diğer ülkelerde yaptığımız araştırmalarda gerekli tedbirlerin alındığı ana yollarda trafik hızının artırılabildiğini gördük. Bu nedenle bir çalışma yaptık ve hız sınırı her bir araç için 50 kilometre artı 32 kilometre daha artırılabilir hükmünü koyduk" diye konuştu.

UKOME ve İl Trafik Komisyonları belirleyecek

Polisin hız cezası yazarken sürücüye yüzde 10 oranında bir opsiyon da tanıdığını anımsatan Altıntaş, bu opsiyonla birlikte şehir içi ana yollarda hız sınırının 90 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Altıntaş, "Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimizde sürücülerimiz 70 hız sınırını ihlal ediyordu. Biz bunu makul bir düzeye çıkarttık. Denetimlerimizi gönül rahatlığıyla yapacağız" dedi.

Amaçlarının şehir içinde kalan ana yollarda trafik akıcılığını sağlamak olduğunu vurgulayan Altıntaş, "Hız sınırı her araç için 90 kilometreye çıkarılabileceği gibi azami 90 kilometre olmak üzere ayrı sınıftan araça farklı hız sınırı da getirilebilir. Buna illerdeki UKOME ve trafik komisyonları karar verecek" dedi.

Hızı arttırma yetkisinin UKOME ve trafik komisyonlarında bulunduğunu belirten Altıntaş, bu kurulların uygun gördüğü yollarda hız sınırını bu günden itibaren 90'a çıkarma yetkisine sahip olduklarını belirtti.