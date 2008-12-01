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Yaşam

'HIV'lilerden korkmayın, uzaklaşmayın'

1 Aralık Dünya AIDS gününde, Pozitif Yaşam Derneği AIDS'li hastalara yönelik ayrımcılığı protesto etmek için biri dizi etkinlik düzenleyecek.

01 Aralık 2008 02:00

1 Aralık Dünya AIDS gününde, Pozitif Yaşam Derneği AIDS'li hastalara yönelik ayrımcılığı protesto etmek için biri dizi etkinlik düzenleyecek.

Etkinlikler ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Pozitif Yaşam Derneği iletişim sorumlusu Çiğdem Şimşek, 'HIV/AIDS artık ölümcül değildir. Mevcut ilaçlarla kontrol altında tutulabilir, Bugün artık HIV+ kişiler, gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Evleniyor, çocuk sahibi oluyorlar; işlerine, okullarına hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın devam edebiliyorlar...
HIV+’leri öldüren virüs değil, toplumsal korkular, önyargılar ve ayrımcılıktır. HIV sosyal ilişkilerle bulaşmaz. ' dedi.

'HIV+’lerden korkmayın, uzaklaşmayın' sloganıyla 1 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikler, atölye çalışmalarından panellere kadar geniş bir yelpazede bulunuyor.

Etkinlikler ile ilgili olarak, Pozitif Yaşam Derneği 'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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