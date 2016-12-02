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Sağlık

HIV'e karşı iki dolarlık ilaç

11 yaşındaki çocukların ürettiği ilaç, Dünya sağlık Örgütü’nün de ‘gerekli ilaçlar’ listesinde bulunuyor

02 Aralık 2016 15:55

Avustralya’da Sidney Grammar Okulu öğrencileri, HIV tedavisinde kullanılan Daraprim ilacını dozu 2 dolara (6.9 TL) gelecek şekilde üretmeyi başardı.

11 yaşındaki çocukların ürettiği ilaç, Dünya sağlık Örgütü’nün de ‘gerekli ilaçlar’ listesinde bulunuyor. İlaç, daha önce ‘Dünyanın en nefret edilen kişisi’ unvanına sahip Martin Shkreli’nin fiyatını bir gecede 13.5 dolardan (47 TL) 750 dolara (2 bin 600 TL) çıkarması ile gündeme gelmişti. Sidney Ünversitesi’nden de yardım alan öğrenciler, araştırma sonuçlarını yayınlayarak, ilacın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için önemli bir adım attı. 
 

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