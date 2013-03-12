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Sağlık

HIV'e karşı arı zehiri

ABD’li bilim insanları, arı zehirinin etken maddelerinden melittinin, HIV'i tahrip edebildiğini keşfetti

12 Mart 2013 09:41

ABD'de yapılan bir araştırma arının zehir kesesinde bulunan ve sokması ile birlikte salgılanan 'melitin'in,  etrafındaki sağlıklı hücrelere zarar vermeden AIDS'e yol açan HIV'i tahrip ettiği ortaya koydu. 

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, bu maddeyi bir jel haline getirip virüsün buluşmasını engellemeyi hedeflediklerini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma ekibinden Joshua L. Hood, "Bu jelin, virüsün hızla yayılma ihtimalinin yüksek olduğu her bölgede engelleyici önlem olarak kullanılabilmesini ve böylece virüsün başkalarına bulaşmasını engellemeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Arı zehirinde bulunan "melittin" adlı madde, HI-virüs hücrelerinin çeperinde delikler açıyor, ancak etraftaki diğer hücrelere zarar vermiyor. Şimdiye dek AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar, virüsün vücutta yayılmasını yavaşlatırken, arı zehirindeki bu madde virüse doğrudan saldırıyor ve enfeksiyon oluşmasını engelliyor.

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