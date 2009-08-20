Hitler'in suluboyaları açık artırmaya çıkıyor

Adolf Hitler'in yaptığı bildirilen üç suluboya resim, açık artırmayla satılacak.



Yerel bir Alman gazetesinin haberine göre, 1910 ve 1911 yıllarında Hitler tarafından yapılan resimler, gelecek ay Nürnberg kentinde müzayedeye sunulacak.



Weidler müzayede şirketi, resimlerin her birini 3 bin avrodan satışa çıkaracak. Tablolarda, mermilerin kalbura çevirdiği bir değirmen, küçük bir Avusturya kasabası ve nehir kıyısında bir köprü resmediliyor.



Aynı şirketin, geçen nisanda da düzenlediği müzayedede yine Hitler'e atfedilen 2 suluboya resmi 32 bin avroya alıcı bulmuştu.

