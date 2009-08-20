T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hitler'in suluboyaları açık artırmaya çıkıyor

20 Ağustos 2009 19:12

Adolf Hitler'in yaptığı bildirilen üç suluboya resim, açık artırmayla satılacak.

Yerel bir Alman gazetesinin haberine göre, 1910 ve 1911 yıllarında Hitler tarafından yapılan resimler, gelecek ay Nürnberg kentinde müzayedeye sunulacak.

Weidler müzayede şirketi, resimlerin her birini 3 bin avrodan satışa çıkaracak. Tablolarda, mermilerin kalbura çevirdiği bir değirmen, küçük bir Avusturya kasabası ve nehir kıyısında bir köprü resmediliyor.

Aynı şirketin, geçen nisanda da düzenlediği müzayedede yine Hitler'e atfedilen 2 suluboya resmi 32 bin avroya alıcı bulmuştu.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24