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Hitler'in ruhu için helva dağıttılar

İsrail'e tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Kayseri Başkanı Ali İhsan Öztürk, Hitler'in ruhu için helva dağıttı.

16 Şubat 2009 02:00

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Mizrahi'nin açıklamalarına tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk ve bir grup öğretmen, Adolf Hitler'in ruhu için Cumhuriyet Meydanı'nda helva dağıttı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki Meydan Parkı'nda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yapan Türk Eğitim- Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, Hitler'i rüyasında gördüğünü öne sürdü. Öztürk, “Hitler bey rüyamda, ‘Bush'un Irak’ta yapmış olduğu katliamlar, soykırımlar ve insanlık suçu benimkinden daha mı geri ? Eğer siz bu şekilde devam ederseniz, hakkımı helal etmeyeceğim. Eğer hayrıma helva dağıtırsanız hakkımı helal ederim' dedi. Biz de Hitler beyin şerrinden ve gazabından korunmak için helva dağıttık” dedi.

Bu sırada helvanın neden dağıtıldığını yoldan geçenler anlamadı. Helvayı yiyen bir kişi gazetecilerin, “Helva kimin için dağıtılıyor?" sorusuna Başkan Ali İhsan Öztürk'ü göstererek, “Arkadaşın babası ölmüş herhalde. Onun için dağıtıyorlardır” yanıtı verdi. Helvanın Hitler için dağıtıldığını öğrenen bu kişi aldığı helvayı tepsiye bıraktı.

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