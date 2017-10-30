"Hitler'in reddedilen başvurusu tarihin akışını değiştirdi"

Adolf Hitler’in Nazi Partisi’ne katılmadan önce 1919’da yeni kurulmuş olan Alman Sosyalist Partisi’ne üyelik başvurusunda bulunduğu ancak reddedildiği öne sürüldü. İlgili belgeyi ortaya çıkaran tarihçi Thomas Weber, Sosyalist Parti Hitler’i kabul etseydi tarihin akışının başka türlü olacağını savundu.

Weber’in Münih’teki Çağdaş Tarih Müzesi’nden, Alman Sosyalist Partisi’nin (Deutschsozialistische Partei, DSP) kurucu başkanı Hans Georg Grassinger’in ifadeleri arasında bulduğu belgeye göre, Hitler 1919’da aşırı sağcı bir parti olarak yeni kurulmakta olan Alman Sosyalist Partisi’ne üyelik için başvurdu. Hitler, partinin yayın organı için de yazı yazmak istiyordu. Ancak başvurusu reddedildi.

"Onu partide istemiyorlardı"

Gazete Duvar'ın haberine göre, yaşananlar belgede şu ifadelerle aktarılıyor: “1919 yılının sonbaharında, eylül ayı civarında, Hitler Grassinger’i görmek için yayınevine geldi. Gazete için yazmayı Alman Sosyalist Partisi’ne katılıp çalışmayı önerdi. O sırada parası yoktu ve Grassinger’den para da istedi. Ama gazetede işe yaramayacağını söylediler ve onu partide de istemiyorlardı.”

"Emir almaktan memnun olacaktı"

Aberdeen Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Thomas Weber, bu reddin tarihin akışını değiştirdiği görüşünde. Weber’e göre, o dönem Nazi Partisi’nden daha büyük ve başarılı olan Sosyalist Parti reddetmeseydi, Hitler daha küçük bir rol ile hayatına devam edecekti. Böyle bir durumda ‘Hitler’in muhtemelen hiçbir zaman iktidara gelmeyeceğini’ söyleyen Weber, “Bir yıl öncesine dek hiçbir liderlik vasfı göstermemişti ve emir vermek yerine emir almaktan mutlu olurdu” dedi.

Alman Sosyalist Partisi bir yıl içinde dağılırken, Hitler de 1921’de lideri olacağı Nazi Partisi’ne yöneldi. Weber, söz konusu reddin Hitler tarafından Sosyalist Parti’ye karşı sergilenen takıntılı tavrı açıkladığını da savundu. 1920’lerin başında Nazi Partisi’nin çok sayıda üst düzey üyesi daha küçük parti olarak Sosyalist Parti ile birleşmeyi önermiş, Hitler buna şiddetle karşı çıkmıştı. Weber bu konuda da, “Hitler’in kesin muhalefeti olmasaydı -bir noktada bu sebeple partiden istifa bile etti- Nazi Partisi muhtemelen Alman Sosyalist Partisi tarafından yutulacak ve ortadan kalkacak, tarih de farklı bir yol alacaktı. Hitler’in o dönem sergilediği ve şu ana kadar kimsenin açıklayamadığı tavır nihayet bir anlam kazandı” yorumunu yaptı.

Weber’in ilk kez yayımlanan belge üzerine araştırmasını da içeren ‘Hitler olmak: Bir Nazi’nin ortaya çıkışı’ isimli kitabı önümüzdeki ay Oxfor Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanacak.