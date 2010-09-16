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Dünya

HİTLER'İN HEDİYE OTOMOBİLİ TURİST GEZDİRECEK KATMANDU (A.A)

16 Eylül 2010 16:34

-HİTLER'İN HEDİYE OTOMOBİLİ TURİST GEZDİRECEK KATMANDU (A.A) - 16.09.2010 - Adolf Hitler'in Nepal Kralına hediye ettiği söylenen otomobil, onarılarak sarayın bahçesinde turist gezdirmede kullanılacak. 1939 model Mercedes marka otomobil, Nazi lideri tarafından Nepal'in son kralı Gyanendra'nın dedesi Kral Tribhuvan'a hediye edilmişti. Daha önce mühendislik fakültesi tarafından kullanılan otomobil, son 5 yıldır sarayın garajında duruyordu.  Kültür Bakanlığı yetkilileri, otomobilin onarılarak turistlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Ülkede Maocuların egemen olduğu meclis, 2008'de yapılan oturumda 239 yıllık monarşiyi kaldırmıştı. O tarihten sonra Kral Gyanendra'nın sarayı müze yapıldı. Otomobil, dağlık başkente, ulaşımın yürüyerek günler aldığı ve otomobillerin tek-tük olduğu bir dönemde işçiler tarafından getirilmişti.

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