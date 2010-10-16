Hitler'in Alman halkıyla ilişkisi sergileniyor

T24 - Berlin'de düzenlenen bir sergide hitler ilk kez odak noktası olarak seçildi.





Sergiyi düzenleyenler, seçtikleri başlığın 'önemli olduğunu' dile getirdi.



Sergi yalnızca Adolf Hitler'e ait değil; Hitler'in o dönemdeki taraftarlarıyla olan ilişkileri de izlenebiliyor.



Sergide karşımıza çıkan eşya arasında çocuklar için yapılmış oyuncak Hitler, gamalı haç desenli çay ve kahve takımları, köylülerin Nazi işaretleri ve kendi evlerinin resimleriyle süsledikleri bir yorgan, Hitler'in resmi basılı iskambil kağıtları bulunuyor.



Sergiyi düzenleyenler Hitler'in kişisel üniformasının dahil edilmemesini kararlaştırmışlar. Çünkü özellikle böyle birşeyin Neo-Nazilerin ilgisini çekebileceği düşünülüyor.



Müzenin müdürü Hans Ottomeyer, Neo-Nazilerin sergiyle ilgilenecekleri kanısında değil. Ottomeyer, "Neo-Naziler bizim peşimizde değil. Çünkü biz, bir aydınlanma mekânıyız. O insanlarsa, kitap okumayan, sergilere gitmeyen kişiler." diyor.



Ama yine de belli bir huzursuzluk söz konusu kentte. Anne ve babası direnişçi oldukları için Naziler tarafından asılmış olan Hans Coppi korku duyuyor ve "Hitler geçen yüzyılın en büyük kitlesel ölümlerini gerçekleştirmiş olan biri. Bu adamın yeni bir sergiye konu olması bence iyi bir fikir değil. Böylece biraz onurlandırılmış gibi oluyor." demekte.



Aslında "Hitler ve Alman Halkı" sergisi gayet düşünceli bir şekilde düzenlenmiş.



Bu sergiyle Hitler'in yüceltildiğini düşünebilmek güç.



Ama Hitler, bugün bile Almanya'nın yakasını bırakmayan bir kavram.



Yakınlarda yayımlanan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 13'ü, günümüzde, güçlü bir lidere, ankette yer alan ifadeyle "führer"e ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



Tabii halkın yüzde 51'inin bu fikri reddettiği unutulmamalı; ama azınlıktaki "führer" isteklilerinin oranı giderek artıyor.







