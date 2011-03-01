T24 LogoT24 Logo
Dünya

''HİTLER'İ SEVİYORUM'' DİYEN MODACI KOVULDU PARİS (A.A)

01 Mart 2011 19:56

-''HİTLER'İ SEVİYORUM'' DİYEN MODACI KOVULDU PARİS (A.A) - 01.03.2011 - Fransız moda evi Christian Dior, Adolf Hitler'i öven videosunun internette yayımlanmasının ardından modacı John Galliano'nun işine son verdi. Moda evinden yapılan açıklamada, ''Bugün, videoda gösterilen, özellikle nefret uyandıran davranış ve John Galliano'nun sözleri nedeniyle Christion Dior firması Galliano'nun derhal işine son vermiştir ve işten çıkarma ile ilgili prosedür başlatılmıştır'' denildi.  John Galliano, geçen hafta Paris'in Marais bölgesinde bir kafede oturan çifte sözlü saldırıda bulunduğu için polis tarafından gözaltında alınmıştı. Bir gece sonra polis tarafından salıverilen Galliano için, ''sözlü saldırıda Yahudi karşıtı kelimeler kullandığı'' rapor edilmişti. Bu olaydan ayrı olarak, internette yayımlanan video görüntülerinde Galliano, sarhoş bir halde kafe sahibine ''Hitler'i seviyorum'' diyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24