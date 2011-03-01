-''HİTLER'İ SEVİYORUM'' DİYEN MODACI KOVULDU PARİS (A.A) - 01.03.2011 - Fransız moda evi Christian Dior, Adolf Hitler'i öven videosunun internette yayımlanmasının ardından modacı John Galliano'nun işine son verdi. Moda evinden yapılan açıklamada, ''Bugün, videoda gösterilen, özellikle nefret uyandıran davranış ve John Galliano'nun sözleri nedeniyle Christion Dior firması Galliano'nun derhal işine son vermiştir ve işten çıkarma ile ilgili prosedür başlatılmıştır'' denildi. John Galliano, geçen hafta Paris'in Marais bölgesinde bir kafede oturan çifte sözlü saldırıda bulunduğu için polis tarafından gözaltında alınmıştı. Bir gece sonra polis tarafından salıverilen Galliano için, ''sözlü saldırıda Yahudi karşıtı kelimeler kullandığı'' rapor edilmişti. Bu olaydan ayrı olarak, internette yayımlanan video görüntülerinde Galliano, sarhoş bir halde kafe sahibine ''Hitler'i seviyorum'' diyor.