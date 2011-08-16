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Yaşam

'Hitler'e kadınlık hormonu vermeye çalıştılar'

Müttefiklerin Hitler'i daha az saldırgan hale getirebilmek için lidere kadınlık hormonu vermeyi planladığı iddia edildi.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Müttefiklerin Hitler'i daha az saldırgan hale getirebilmek için lidere kadınlık hormonu vermeyi planladığı iddia edildi.


Adolf Hitler 20. yüzyılın en eli kanlı isimlerinden... Milyonlarca sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan Nazi liderini devirmek için sayısız plan yapıldığına dair tarihi belgeler var. Ancak bu planlara akıllara gelmeyecek bir yenisi eklendi. İngiliz bilim adamı profesör Brian Ford, yeni kitabında müttefiklerin Hitler'e kadın hormonları vermeyi planladığını ortaya koydu.


"Gizli Silahlar: 2. Dünya Savaşı'nı Kazanma Yarışı" adlı kitabı yeni yayımlanan Profesör Ford'a göre müttefikler Hitler'i kadına dönüştürmeyi dahi tasarladı.


İngiltere için çalışan kimi ajanların Hitler'in yemeğine ulaşabilecek kadar yakın olduğunu ileri süren Brian Ford, kadınlık hormonu olan östrojenin küçük dozlar halinde Nazi liderine yedirilmesinin tartışıldığını belirtti.


Profesöre göre amaç, Hitler'i daha az saldırgan hale getirerek, yumuşak başlı kızkardeşi, Paula'ya benzemesini sağlamaktı.


Östrojenin tatsız olma özelliğinden dolayı seçildiğini açıklayan profesör, hormonun yavaş ve hemen göze çarpmayan bir etkisi olacağının da altını çizdi. Böylece de yemeklerin, Hitler'in çeşnicilerinden fark edilmeden geçmesi de mümkün olacaktı...


Profesör bunun savaşın bir an önce bitmesi için düşünülen pek çok garip plandan sadece birisi olduğunu da vurguladı.

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