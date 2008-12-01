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Spor

Hitler selamına sarı kart

Hollanda İkinci Futbol Ligi takımlarından Helmond Sport'ta forma giyen Belçikalı oyuncu Daniel Guijo-Velasco, rakip takımın oyuncusuna sinirlenip, Hitler selamı yapınca sarı kart gördü.

01 Aralık 2008 02:00

Hollanda İkinci Futbol Ligi takımlarından Helmond Sport'ta forma giyen Belçikalı oyuncu Daniel Guijo-Velasco, rakip takımın oyuncusuna sinirlenip, Hitler selamı yapınca sarı kart gördü.

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden HLN'nin haberine göre, 1-1 berabere biten Helmond Sport ve RBC Roosendaal karşılaşmasında, rakip takımın oyuncusu Van Driel'e sinirlenip, Hitler selamı yapan Belçikalı Daniel Guijo-Velasco, sarı kart gördü.

24 yaşındaki Guijo-Velasco, yaptığı açıklamada, "Van Driel, bir Alman kadar sert oynuyordu. Ben de bunu, yaptığım Hitler selamıyla anlatmak istedim. Şu an çok üzgünüm, böyle yapmamam gerekiyordu" dedi.

AB mevzuatına göre, Hitler selamı yapan bir kişiye, 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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