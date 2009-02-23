Hitler Blackpool'u neden bombalatmadı?

Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’nin Blackpool adlı sahil kentini çok beğendiği ve savaştan sonra burada "hoş vakit geçirme" planları yaptığı için, bu kenti hava saldırılarında hedeflerin dışında tuttuğu öne sürüldü.



Ortaya çıkarılan bir arşiv belgesine göre Hitler, askerlerinin kente girerek Golden Mile adlı bölgesinden merkeze yürümelerini ve Nazi bayrağını Blackpool Kulesi’nin tepesine diktiklerini hayal etti.



Belgeye göre, Führer’in işgal planları Lancashire bölgesinde yer alan bu kenti kendisi için karargah ve bir "huzur adası" haline getirmeyi içeriyordu.



York merkezli bir yayınevinin sahibi olan Michael Cole tarafından Almanya’daki bir askeri üste ortaya çıkarılan belgelerin Kraliyet Hava kuvvetlerine ait bir fabrikanın da bulunduğu bölgenin, Hitler’in hangi düşüncesi sebebiyle hava saldırılarından zarar görmeden kurtulduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtiliyor.