T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hitler Blackpool'u neden bombalatmadı?

Hitler, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere’nin Blackpool kentinde tatil yapmayı düşündüğü için burayı bombalatmamış

23 Şubat 2009 02:00

Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’nin Blackpool adlı sahil kentini çok beğendiği ve savaştan sonra burada "hoş vakit geçirme" planları yaptığı için, bu kenti hava saldırılarında hedeflerin dışında tuttuğu öne sürüldü.

Ortaya çıkarılan bir arşiv belgesine göre Hitler, askerlerinin kente girerek Golden Mile adlı bölgesinden merkeze yürümelerini ve Nazi bayrağını Blackpool Kulesi’nin tepesine diktiklerini hayal etti.

Belgeye göre, Führer’in işgal planları Lancashire bölgesinde yer alan bu kenti kendisi için karargah ve bir "huzur adası" haline getirmeyi içeriyordu.
 
York merkezli bir yayınevinin sahibi olan Michael Cole tarafından Almanya’daki bir askeri üste ortaya çıkarılan belgelerin Kraliyet Hava kuvvetlerine ait bir fabrikanın da bulunduğu bölgenin, Hitler’in hangi düşüncesi sebebiyle hava saldırılarından zarar görmeden kurtulduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24