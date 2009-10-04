Hitit kültürünü barındıran Eflatunpınar turizme kazandırılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havuzun kenarında taştan boğalar,
havuz anıtında şeytan ve melek figürlerinin bulunduğu Hitit kutsal
anıtı ve havuzu Eflatunpınar turizme kazandırılacak.
Sadıkhacı Beldesi Belediye Başkanı Şakir Özel,
yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir mekan olan Hitit
kutsal anıt ve havuzu Eflatunpınar'ın tam olarak turizme açılamadığını
belirtti.
Geçen
yıllarda kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra açık hava müzesi olarak
turizme kazandırılacağı belirtilen tarihi mekana en sonunda İl Özel
İdaresinin sahip çıktığını kaydeden Özel, yaklaşık 2 ay önce İl Özel
İdaresince oluşturulan komisyonun tarihi mekanı ziyaret ettiğini ve
çalışmalar konusunda bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade etti.
‘Hititleri tüm canlılığı ve görkemiyle anlatıyor’
Yıllardır
kaderine terk edilen, sadece burayı iyi bilen turistlerin geldiği
Eflatunpınar'ın turizme kazandırılması için, komisyon üyelerinin
hazırladığı raporun İl Genel Meclisince 2010 yatırım programına
alındığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:
''Eflatunpınar'ın açık hava müzesi olması için
150 bin lira ayrıldı. Bu durum sadece belde halkını değil Türk
turizmine gönül veren herkesi sevindirdi. Dünyada benzeri olmayan bu
tarihi mekanda su kaynağının kenarında gerçek boyutta yapılmış taştan
boğalar, havuz anıtında ise yine kaya oyma şeytan ve melek figürleri
dikkati çekiyor. Eflatunpınar'ın turizme kazandırılması Türkiye
turizminin kazancı olacaktır. Çünkü Hititleri bütün canlılığı ve görkemiyle anlatan böyle bir yer Türkiye'de yok.''
Özel,
2010 yılında çalışmaların başlatılıp Eflatunpınar'ın açık hava müzesi
haline getirilmesiyle başta Beyşehir olmak üzere Konya turizmine önemli
katkıda bulunacağını belirtti.
Ayrılan
parayla bir süre daha kazı çalışması yapılacağını ifade eden Özel,
turistlerin konaklaması için tesis, çevre düzenlemesi ve aydınlatma
çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.
Eflatunpınar
Hitit
kutsal anıt ve havuzu Eflatunpınar, su kaynağı kenarında dikdörtgen
taşlar üzerine kabartmalar halinde, Hitit sanatında kaya yüzeylerine
işlenen ilk örneklerden birini oluşturuyor.
Konya
Müze Müdürlüğü, 1996 yılında anıtın çevresinde kazı çalışmaları yaptı.
Çalışmalar sonucu, anıtın dikdörtgen planlı bir havuzun bir bölümünü
oluşturduğunu belirlendi. Müze Müdürlüğünce 1998 yılında yaptırılan
çalışmalarda, anıtın alt kısmında 5 kabartma daha olduğu tespit edildi.
Anıtın çevresindeki 3 bin yıllık 25 ton ağırlığındaki taştan boğa ise
2002 yılında yapılan çalışmalarla ayağa kaldırıldı.
Dünyada
benzeri olmadığı belirtilen, doğal sit alanı olarak koruma altında
alınan tarihi anıt ve çevresinde yıllar önce başlatılan arkeolojik
çalışmalar, ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı.