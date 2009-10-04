Hitit kültürünü barındıran Eflatunpınar turizme kazandırılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havuzun kenarında taştan boğalar, havuz anıtında şeytan ve melek figürlerinin bulunduğu Hitit kutsal anıtı ve havuzu Eflatunpınar turizme kazandırılacak.

Sadıkhacı Beldesi Belediye Başkanı Şakir Özel, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir mekan olan Hitit kutsal anıt ve havuzu Eflatunpınar'ın tam olarak turizme açılamadığını belirtti.

Geçen yıllarda kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra açık hava müzesi olarak turizme kazandırılacağı belirtilen tarihi mekana en sonunda İl Özel İdaresinin sahip çıktığını kaydeden Özel, yaklaşık 2 ay önce İl Özel İdaresince oluşturulan komisyonun tarihi mekanı ziyaret ettiğini ve çalışmalar konusunda bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

‘Hititleri tüm canlılığı ve görkemiyle anlatıyor’



Yıllardır kaderine terk edilen, sadece burayı iyi bilen turistlerin geldiği Eflatunpınar'ın turizme kazandırılması için, komisyon üyelerinin hazırladığı raporun İl Genel Meclisince 2010 yatırım programına alındığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:



''Eflatunpınar'ın açık hava müzesi olması için 150 bin lira ayrıldı. Bu durum sadece belde halkını değil Türk turizmine gönül veren herkesi sevindirdi. Dünyada benzeri olmayan bu tarihi mekanda su kaynağının kenarında gerçek boyutta yapılmış taştan boğalar, havuz anıtında ise yine kaya oyma şeytan ve melek figürleri dikkati çekiyor. Eflatunpınar'ın turizme kazandırılması Türkiye

turizminin kazancı olacaktır. Çünkü Hititleri bütün canlılığı ve görkemiyle anlatan böyle bir yer Türkiye'de yok.''

Özel, 2010 yılında çalışmaların başlatılıp Eflatunpınar'ın açık hava müzesi haline getirilmesiyle başta Beyşehir olmak üzere Konya turizmine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Ayrılan parayla bir süre daha kazı çalışması yapılacağını ifade eden Özel, turistlerin konaklaması için tesis, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.



Eflatunpınar

Hitit kutsal anıt ve havuzu Eflatunpınar, su kaynağı kenarında dikdörtgen taşlar üzerine kabartmalar halinde, Hitit sanatında kaya yüzeylerine işlenen ilk örneklerden birini oluşturuyor.

Konya Müze Müdürlüğü, 1996 yılında anıtın çevresinde kazı çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucu, anıtın dikdörtgen planlı bir havuzun bir bölümünü oluşturduğunu belirlendi. Müze Müdürlüğünce 1998 yılında yaptırılan çalışmalarda, anıtın alt kısmında 5 kabartma daha olduğu tespit edildi. Anıtın çevresindeki 3 bin yıllık 25 ton ağırlığındaki taştan boğa ise 2002 yılında yapılan çalışmalarla ayağa kaldırıldı.

Dünyada benzeri olmadığı belirtilen, doğal sit alanı olarak koruma altında alınan tarihi anıt ve çevresinde yıllar önce başlatılan arkeolojik çalışmalar, ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanamadı.