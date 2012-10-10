Hitit kazılarının 100. yıl sergisi

12 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Merkezi'nin Galatasaray’daki binasında düzenlenecek olan Hattuşa’da 106 Yıl sergisi, Hitit kazılarının 100 yılı aşkın öyküsünü fotoğraflar, yaşanmış olaylar ve anılar eşliğinde ziyaretçilerine sunuyor.

Yaklaşık bir yıl önce Alman Arkeoloji Enstitüsü arkeologlarının ve kazı başkanlarının tüm dünyadaki arşiv taramasıyla başlayan sergi, 1906’dan 2012 yılına kadar Hititler’in başkenti Hattuşa’da yapılan arkeolojik kazıların dönemlerine göre tarihsel, etnografik ve sosyolojik bir fotoromanını ortaya koyuyor.

MÖ 2. bin yıllarında Orta Anadolu’da büyük bir imparatorluk kuran Hititler’in adı ilk defa 1834 yılında Anadolu’ya gelen Fransız Charles Texier’in 1839 yılında yayımladığı araştırma ve gravürlerden öğrenilmişti.

Daha sonra birçok gezgin ve bilim insanı bu bölgeye gelerek araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar çeşitli kaynaklarda yayımlanmıştı. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen buluntular, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da yeni kurulan “Müze-i Hümayun” a getiriliyordu. 1906 yılında Osman Hamdi Bey, Theodora Makridi Bey ve Hugo Winckler tarafından gerçekleştirilen kazılarda bulunan Akkadca çivi yazılı belgeler sayesinde Hattuşa’nın Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olduğu anlaşılmıştı. O dönemde Hattuşa yani Boğazköy veya şimdiki adıyla Boğazkale’de yapılan kazılarda ele geçirilen tabletler sayesinde bölgede daha sonra yapılacak olan uzun soluklu kazıların temelleri atılmıştı.

Hattuşa’da 106 Yıl sergisi, 1906-1912 yılları arasında çekilmiş, bütün dünyadaki Alman Arkeoloji Entitüsü ve üniversite arşivlerinden toplanan 1500 adet fotoğraf ve filmin içinden seçilmiş 300 kadar orijinal fotoğraftan oluşuyor. Sergi fotoğrafları genelde daha önce kazı raporlarında yayımlanmamış, köyün ve kazı ekibinin ilişkilerini gösteren, sosyal hayatlarını belgeleyenler arasından seçildi. Bu fotoğraflarda Boğazköy’ün ve köylülerin tarihsel değişiminin yanında, kazı alanının gelişimi ve buluntuların çıkış evreleri de izlenebilmektedir.

Serginin bilimsel ve görsel danışmanlığı, Alman Arkeoloji Enstitüsünden eski Boğazköy Kazı Başkanı Jurgen Seeher ile Ayşe Baykal Seeher ve Hattuşa’nın şimdiki Kazı Başkanı Andreas Schachner tarafından yapıldı.

Hattuşa’da 106 Yıl Sergisi

12 Ekim – 30 Kasım 2012

Yapı Kredi Kültür Merkezi, Beyoğlu

Sergi ziyaret saatleri: Hafta içi: 10:00 – 19:00

C.tesi: 10:00 – 18.00 – Pazar: 12.00 – 18:00