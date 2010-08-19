-HİSSE SENETLERİ YÜZDE 0,26 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 156,79 puan artarak günün ilk yarısını 59.600,22 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,26 değer kazandı. Önceki ikinci seansta 59.443,43 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi ilk seansa 179,80 puan artarak 59.623,23 puandan başladı. İlk yarıyı 202,30 puan azalarak 59.241,13 puandan geçen endeks, en düşük olarak 59.160,21 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 59.854,46 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 458,33 puan artarak 92.805,89 puana, hizmetler endeksi 69,76 puan artarak 37.023,69 puana yükselirken, sanayi endeksi 111,08 puan azalarak 43.983,98 puana geriledi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,50 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,19 oranında değer kazanırken, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,25 oranında değer kaybetti. Birinci seansta işlem gören toplam 325 hisse senedinden 131'i değer kazandı, 85'i değer kaybetti, 109 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Birinci seansta 746 milyon 52 bin 404 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, THY, İş Bankası (C), Marshall ve Vakıflar Bankası oldu.