-Hisse senetleri ortalama yüzde 3,57 değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 3,57 oranında değer kazandı. Geçen hafta, Avrupa borç krizine ilişkin gelişmeler en önemli gündem maddesi oldu. Hafta başında, Almanya'nın Yunanistan'ın temerrüde düşeceği söylentilerine karşı hazırlık yaptığına ve Moody's'in Fransız bankalarının kredi notunu indireceğine ilişkin spekülasyonlarla Avrupa borsalarında hızlı satışlar gözlendi. Ancak sonraki günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak Avrupa'ya ilişkin tansiyon bir miktar azaldı. Bu gelişmeler arasında, Merkel ve Sarkozy'nin, Yunanistan'ın gerekli bütçe önlemlerini alacağına ilişkin taahhütte bulunması sonrasında bu ülkenin euro bölgesinde kalacağına ikna oldukları yönündeki açıklamaları, Moody's'in, Fransız bankalarından Societe Generale ve Credit Suisse'in kredi ve mevduat notlarını birer kademe indirirken, BNP Paribas'ın notunu değiştirmemesi, Çinli yetkililerin Avrupa'ya yardım etme isteğini ifade etmesi ve Avrupa bankalarının dolar cinsinden fonlama problemlerini gidermek için Avrupa Merkez Bankası'nın ABD, İngiltere, Japonya ve İsviçre Merkez Bankaları ile koordineli bir şekilde yıl sonuna kadar piyasalara dolar likiditesi sağlayacağı yönündeki açıklamalar yer aldı. Riskten kaçma eğiliminin bir miktar azalması sonucunda güvenli limanlara olan talep de geriledi. Altın haftalık yüzde 2,40 düşüşle 1.811,20 dolardan, gümüş ise yüzde 2,07 düşüşle 40.625 dolardan kapanış yaptı. Diğer güvenli limanlar olan devlet tahvillerinde de getiriler bir miktar yükseldi. Euro bölgesine ilişkin tansiyon, bu hafta EUR/USD'da önemli dalgalanmalara neden oldu. Parite, hafta başında 1,3498 ile 7 ay sonra ilk defa 1,35'in altını gördü. Daha sonra bir miktar toparlanan parite 1,3937'ye kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve EUR/USD paritesi 1,3800'den haftayı tamamladı. Yurtiçi piyasalarda genelde olumlu bir hafta yaşandı. Beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi, cari açık ve büyüme verilerinin ardından özellikle İMKB-100 endeksi yurtdışı borsalardan ayrıştı. Döviz sepeti, çarşamba günü 2,0950 ile 6 hafta sonra ilk defa 2,10'un altını görse de daha sonra buralarda tutunamayarak 2,1205 seviyesinden haftayı kapattı. Önceki haftayı yüzde 7,92'den tamamlamış olan gösterge faiz bu hafta yüzde 8,23'e kadar yükseldikten sonra pazartesi valörlü işlemlerde yüzde 8,15'ten kapandı. Brent türü petrolün varil fiyatı ise hafta boyunca 109,00-114,25 dolar aralığında dalgalandı ve haftayı 112,08 dolardan tamamladı. İMKB, pazartesi günü yüzde 0,53'lük düşüşle haftaya başladı. Salı günü ortalama yüzde 1,88 artan endeks çarşamba gününü ortalama yüzde 0,93'lük düşüşle geçti. Haftanın son iki günü artışla kapandı. Hisse senetleri perşembe günü ortalama yüzde 1,77, cuma günü de ortalama yüzde 1,37 oranında değer kazandı.