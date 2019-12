Hisse senetleri Newton'un kurallarını da alt üst etti

T24 - Finansal piyasalara yönelik teoriler, hisse senetlerini geçmişteki performanslarının gelecek için gösterge olamayacağını savunsa da şimdiye kadarki pratikler bunun tam tersini söylüyor.



Ünlü fizikçi Isaac Newton'un 'Yukarı giden her şey aşağı da gelir' diye kısaca özetlenecek yerçekimi kuralının, finansal piyasalarda da karşılık bulmasını beklemek oldukça doğal bir tepki. Bununla birlikte piyasaları biraz takip eden biri ucuzken alıp, fiyatı yükseldiğinde satmanın genel kabul gören bir hareket tarzı olduğunu da bilir.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Ancak 2010 yılında Avrupalı yatırımcılar, bu kuralın tersine işlediğini ispatladı. Çünkü, 2009 yılında en iyi performansı gösteren hisse senetlerine yatırım yapanların getirisi, en kötü performans gösteren kağıtlara yatırım yapanlarınkine göre yüzde 12 daha fazla oldu.





ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYUYOR



Aslına bakılırsa bu çok da alışılmadık bir şey değil. 1980 yılından beri yapılan araştırmalarda, daha önceki dönemde iyi performans gösteren hisse senetlerinin takip eden dönemlerde de kazandırmaya devam ettirmesi defalarca ortaya konuldu. Bu, 'hareket' etkisi uzun vadede ispatlamış bir durum olmanın yanı sıra sadece hisse senetleri tarafında değil aynı zamanda emtia ve kurlarda da daha güçlü şekilde rastlanan bir olgu



Piyasalar bazen, Ocak'ta daha hızlı yükselme ya da yaz aylarında yavaşlama gibi normalin dışında seyir izleyebilir. Ancak buna rağmen, hareket etkisi büyüklüğünden fazla bir şey kaybetmez.





ÇARPICI ÇALIŞMA



London School of Business'tan Elroy Dimson, Paul Marsh ve Mike Staunton isimli ekonomistlerin 1900'lü yıllardan başlayarak, İngiltere'nin en büyük 100 senedini içeren bir çalışma yaptı. Bu çalışmada, önceki 12 ay içinde en iyi performansı gösteren 20 hisse senedinin satın alındığı ve her ay bu portföyün yeniden gözden geçirildiği varsayıldı.



Bu şekilde, en kötü performans gösteren hisse senetlerine yapılan yatırımdan elde edilen gelire kıyasla yıllık yüzde 10.3 daha fazla kazanç sağlandığı görüldü.





BÜYÜK FARK



Çalışmanın en çarpıcı tarafı ise, 1900 yılında en iyi performansı gösteren hisse senetlerine yapılan 1 sterlinlik yatırımın, 2009 yılında 2.3 milyon sterline çıktığı görüldü. Ekonomistler, en kötü performansı gösteren hisselere yatırım yapılsaydı elde edilecek kazancın sadece 49 sterlin olduğunu hesapladı.