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Spor

HİSARCIKLIOĞLU, A MİLLİ BASKETBOL TAKIMINI KUTLADI ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 16:54

-HİSARCIKLIOĞLU, A MİLLİ BASKETBOL TAKIMINI KUTLADI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Basketbol takımını kutladı. Hisarcıklıoğlu yayımlandığı mesajda, basketbolcuların yazdığı başarı öyküsünün herkes tarafından örnek alınması gereken ''azmin, çalışmanın ve inancın zaferi'' olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğu için final oynama başarısını gösteren A Milli Basketbol takımımız hepimizin göğsünü kabartmış ve yüzünü güldürmüştür. Sporcularımızın yazdığı gerçek bir başarı öyküsüdür. Doğru planlamanın, özverili çalışmanın, dayanışmanın, takım olmanın başarı için ne kadar elzem değerler olduğunun ispatıdır. Bu büyük başarı şüphesiz gençlerimizin basketbol ve spor sevgisini de artıracak, yeni başarılar için örnek oluşturacaktır. Türk iş dünyası olarak, bize bu mutluluğu yaşatan bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi yürekten tebrik ediyoruz.''

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