-HİSARCIKLIOĞLU: YAPILANDIRMA REEL SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birikmiş vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmanın, iş dünyasını rahatlatacak çok önemli bir adım olduğunu belirterek, bu girişimin reel sektöre büyük bir motivasyon ve ivme kazandıracağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomik kriz sonrasında, kamu idaresi ile reel sektörü barıştırmak ve beyaz bir sayfa açmak açısından böyle bir adımın, ekonominin büyüme sürecini de kuvvetlendireceğini belirtti. Benzer bir girişimi, özellikle kredi kartı borçları konusunda bankalardan da beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''TOBB, özel sektörün ve vatandaşların kamuya olan vergi ve prim borçlarının ödenebilir bir plana bağlanmasının gerekli olduğunu, 2009 yılından itibaren kamuoyunun gündemine getirmiş ve hükümete iletmişti. Bu çerçevede 120 milyar liraya ulaştığı tahmin edilen, birikmiş vergi ve prim borçları ile diğer kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik hazırlanan çalışma, Türk iş dünyasının istek ve beklentilerini çok büyük ölçüde karşılamıştır. TOBB olarak; reel sektörü rahatlatan, müteşebbisi fabrikasına, tüccarı dükkanına döndürecek bu girişim için teşekkür ediyoruz.'' Söz konusu yapılandırma ile ilgili yasal çalışmanın, TBMM'den ivedilikle geçmesini ve bu süreçte muhalefet partilerinin de yapıcı katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı, gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik destekler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hayata geçirdiği 3 milyar liralık KOSGEB-KOBİ destek paketinden sonra, Kurban Bayramı öncesinde 3. müjdeli haberin de duyulmasının, reel sektörde büyük bir motivasyon ve ivme sağlayacağını belirtti. Reel sektör olarak bu kapsamlı çalışmaların sonuca ulaşması için destek verecelerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsaları kanalıyla, tüccar ve sanayicilerin bu imkanlardan haberdar olmaları ve faydalanmaları için çalışacaklarını bildirdi.