-HİSARCIKLIOĞLU: TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin tüm engelleme çabalarına rağmen genç nüfusu, dinamik ekonomisi, umut vaat eden geleceği, bölgesinde takip ettiği etkin dış politikası ve vizyonu ile geleceğin Avrupa'sında hak ettiği yeri alacağını belirtti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Slovenya'ya resmi ziyareti kapsamında DEİK'in düzenlediği Türk-Sloven İş Forumu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, AB üyesi ülkelerin bir süredir Türk nakliye araçlarına, gümrük kapılarından girişte uyguladığı geçiş kotalarının AB hukuku çerçevesinde haklı bir dayanağa sahip olmadığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Türk iş adamlarının Avrupa ülkelerine gitmek için zorlu ve maliyetli vize prosedürü ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, ''Bu uygulamalar 'malların ve insanların serbest dolaşımı' ilkesine dayanan Gümrük Birliği'nin açıkça ihlalidir. AB ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara ters olan vize ve taşıma kotaları sorununun bir an önce kalıcı bir şekilde çözülmesini talep ediyoruz'' dedi. Slovenya'nın dışında diğer Avrupa liderlerini de ahde vefa ilkesiyle verilen sözlere sadık kalmaya, atılan imzalara uymaya davet eden Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye, tüm engelleme çabalarına rağmen genç nüfusu, dinamik ekonomisi, umut vaat eden geleceği, bölgesinde takip ettiği etkin dış politikası ve vizyonu ile geleceğin Avrupa'sında hak ettiği yeri alacaktır'' dedi.