-HİSARCIKLIOĞLU İTO'YU ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, artık yargılama sürecinin başladığını, işin yargı sürecinde olduğunu, savcı ve hakimlerin doğru ve gerekli olan neyse o doğrultuda hareket edeceklerini belirterek, ''Biz Türk adaletine inanıyoruz. Hak yerini bulacaktır. Suçlu, suçsuz ayrılacaktır. 'Şu suçludur, şu suçsuzdur' demek doğru değil'' dedi. Hisarcıklıoğlu, İTO Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin öncesinde görüntü alınmasına izin verildi. Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, İTO'ya, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Ticaret Borsası (İTB) başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle ziyarete geldiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, İTO'ya ilk defa değil, her zaman geldiklerini kaydetti. Bir gazetecinin, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: ''Artık yargılama süreci başlamıştır. Bizim hepimizin, biraz önce de arkadaşlarımla İTO Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı Yönetim Kurulu üyeleriyle, İstanbul'daki diğer oda ve borsa başkanlarıyla yapmış olduğumuz istişarede, yargılamanın başlamış olduğu süreçte konuşmanın doğru olmadığını, buradaki Türk adaletine hepimizin, bu masadaki bütün arkadaşlarımızın hemfikir olduğu bir nokta, çok önemli. Türk adaletine güvenimizin tamdır. İş, yargı sürecinde. Bundan sonra savcılarımız, hakimlerimiz doğru olan, gerekli neyse o doğrultuda hareket edeceklerine bizim inancımız tamdır. Biz Türk adaletine inanıyoruz, hak yerini bulacaktır. Suçlu, suçsuz ayrılacaktır. 'Şu suçludur, şu suçsuzdur' demek doğru değil. Söyleyeceğimiz bu kadar. Bu konuda başka bir şey söylemek mümkün değil.'' Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ı ziyaret etmesinin sebebinin sorulması üzerine de ''Benim ziyaretimin sebebi, bir ihtiyacının olup olmadığıdır. Zaten ailesi, sağ olsunlar onlar takip ediyorlar. Ama, Odalar Birliği Başkanı olarak yardımcı olabileceğim, eksiği, gediği noktasında bir nezaket ziyareti. Bu çerçevede, kendisinin hal hatırını sordum. Hal hatırının iyi olduğunu, kendisinin de bana ifadesi, biraz önce benim söylediğimle aynı oldu. (Başkanım ben Türk adaletine güveniyorum, hakim ve savcıların, doğru olan neyse bu doğrultuda hareket edeceklerine güvenim tamdır) ifadesinde bulundu. Bizim de söylediğimiz bu zaten'' diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Sizin bir açıklamanız oldu, 'kamu rüşvet alır mı?' diye. Acaba ne demek istediniz tam olarak'' sorusuna da ''Ne demek istediğim içinde var. Ama, bakın o süreçti. Bugün o süreç bitmiştir. Bugünkü süreç, artık yargı sürecinin içinde. Bundan sonraki işin safhası hakimler ve savcıların vereceği kararlar doğrultusunda, bütün belge done hepsi onların elinde hiçbirimizin elinde bir şey yok'' karşılığını verdi. ''Hükümetle iş dünyası arasındaki gerginlik hep konuşuldu, böyle bir gerginliğe işaret edebiliyor muyuz?'' sorusu üzerine Hisarcıklıoğlu, ''Onu cevaplandırmak doğru değil. 2 Kasımda gelirseniz, onları da o zaman cevaplandırayım 2 Kasımda'' dedi. Bu arada, Hisarcıklıoğlu'nun İTO ziyaretinde, İSO Başkanı Tanıl Küçük, DTO Başkan Yardımcısı Halim Mete ve İTB eski Başkanı Nejat Basmacı da hazır bulundu.