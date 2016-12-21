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Kültür-Sanat

Hisar Kısa Film Seçkisi 2017 için başvurular başladı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen seçkinin 2017 jürisinde, yönetmen Reha Erdem de yer alıyor

21 Aralık 2016 16:26

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin 2005 yılından beri sürdürdüğü ve yılın en iyi 10 kısa filmini bir DVD’de toplayan Hisar Kısa Film Seçkisi için başvurular başladı.

Hisar Kısa Film Seçkisi 2017’yı belirleyecek ana jüride sinema yazarı Ayça Çiftçi, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, oyuncu Nesrin Cavadzade ve yönetmen Reha Erdem yer alıyor.

Seçkiye 2016 yılı içinde üretilmiş kısa filmler (kurmaca, belgesel ve canlandırmalar) başvurabiliyor. Hisar Kısa Film Seçkisi için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017.

Hisar Kısa Film Seçkisi, 2005 yılından bu yana yıl içerisinde Türkiye’de çekilen yüzlerce kısa filmi tarıyor, başvuruları topluyor, elemelerden geçiriyor ve jüri kararıyla seçilen 10 kısa filmi bir DVD’de toplayarak sinema okullarına, ulusal ve uluslararası yarışmalara, festivallere gönderiyor. Hisar Kısa Film Seçkisi kısa filmcilerin filmlerini ve kendilerini duyurmaları için önemli bir fırsat.

Başvuru formu ve başvuru koşulları için www.mafm.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

Adres: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 359 46 77-78

Faks: +90 212 359 66 91
E-Posta: mafm@boun.edu.tr

Web: www.mafm.boun.edu.tr

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