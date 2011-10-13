-Hırvatistan'la son maç tarihe geçmişti İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda eşleştiği Hırvatistan ile daha önce 4 maç yaptı. Türkiye, 2'si resmi, 2'si özel geride kalan 4 maçtan 1'ini kaybederken, 3'ünde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç henüz galibiyet elde edemedi. İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaoviç'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci kez 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. İki ülke milli takımları arasındaki üçüncü sınav ise 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti. Taraflar arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu. 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmaların 118. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçerken, milli takım tam maç bitti denildiği anda, son dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Milli takım, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan Modric ve Petric'in ayağından 2 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan 4-2 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı. -Yorumlar- A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda eşleştikleri Hırvatistan'ı yakından tanıdıklarını söyledi. Kura çekimi için Polonya'da bulunan Çetin, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Hırvatistan ile 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir maç oynadıklarını hatırlatarak, ''Bireysel oyuncu kalitesi üst düzeyde olan bir takım. Ancak play-off'a bunları düşünmeden, en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu tip maçların genellikle üstesinden gelebilen bir ülkeyiz. Önemli bir takım ama ne olursa olsun en iyi şekilde konsantre olacağız'' diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da A Milli Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine gitme şansının yüksek olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, Polonya'da Lig TV'ye yaptığı açıklamada, play-off maçları için çok büyük desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, ''Hepimizin büyük bir desteğe ihtiyacı var. Ülkemiz daha önce bunu yaptı. Kazanırsak hep beraber kazanacağız. Bu destek bizi Avrupa Şampiyonası'na götürecektir'' dedi. Kura çekiminin ardından Hırvat yetkililerle görüşme imkanı bulduğunu anlatan Buruk, ''Onlar da kuradan memnun değiller, aynı duyguları yaşıyoruz. Onlar da başka takımları istiyorlardı. İnşallah onların üzüldüğü kadar olur'' şeklinde konuştu. Öte yandan Hırvatistan medyası, Türkiye'nin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan ile eşleşmesini ''Kabus gerçek oldu'' şeklinde yorumladı.