Hırvatistan’dan Türkiye maçı öncesi seks yasağı

EURO 2016'da ilk maçını Türkiye'ye karşı oynayacak olan Hırvatistan'da Teknik Direktörü Ante Cacic, maç öncesi seks istemediğini oyuncularından şaka yollu rica etti ve kendisini örnek olarak gösterdi.

Milliyet’in haberine göre, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, Türkiye maçı öncesinde flaş bir karar aldı. EURO 2016'da pazar günü oynanacak grubun ilk maçı öncesinde oyuncularından kendilerine mukayyet olmalarını esprili bir şekilde dile getirdi.

63 yaşındaki teknik adam, "Turnuva öncesinde bir çok şey hakkında konuştuk ancak kimse eşlerinden ya da kız arkadaşlarından bahsetmedi. Bu yüzden öyle zannediyorum ki oyuncularımız maçlardan önce seks yapmayacaklar. Bu konuyla ilgili olarak benim için de seks olmayacağı kesin" dedi.