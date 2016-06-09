T24 LogoT24 Logo
Spor

Hırvatistan’dan Türkiye maçı öncesi seks yasağı

"Bu konuyla ilgili olarak benim için de seks olmayacağı kesin"

09 Haziran 2016 17:18

EURO 2016'da ilk maçını Türkiye'ye karşı oynayacak olan Hırvatistan'da Teknik Direktörü Ante Cacic, maç öncesi seks istemediğini oyuncularından şaka yollu rica etti ve kendisini örnek olarak gösterdi.

Milliyet’in haberine göre, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, Türkiye maçı öncesinde flaş bir karar aldı. EURO 2016'da pazar günü oynanacak grubun ilk maçı öncesinde oyuncularından kendilerine mukayyet olmalarını esprili bir şekilde dile getirdi. 

63 yaşındaki teknik adam, "Turnuva öncesinde bir çok şey hakkında konuştuk ancak kimse eşlerinden ya da kız arkadaşlarından bahsetmedi. Bu yüzden öyle zannediyorum ki oyuncularımız maçlardan önce seks yapmayacaklar. Bu konuyla ilgili olarak benim için de seks olmayacağı kesin" dedi.

ETİKETLER

Ante CacicHırvatistanseksyasakEURO 2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24