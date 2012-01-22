-Hırvatistan'da oy kullanma işlemi sona erdi SARAYBOSNA (A.A) - 22.01.2012 - Hırvatistan'da, ülkenin AB üyeliği için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi tamamlandı. Hırvatistan ve ülke dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşlarının ikamet ettiği 52 ülkede, bu sabah yerel saatle 07.00'de açılan 6 bin 749 oy kullanma noktasında, oy verme işlemi saat 19.00'da sona erdi. Hırvatistan Seçim Kurulu'nun (DIP) resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ülkede saat 16.00'ya kadar referanduma katılım oranı yüzde 33,79 oldu. Hırvatistan'ın genelinde bugün açılan yaklaşık 6 bin 500 oy kullanma noktasında ise saat 16.00'ya kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin seçmenin oy kullandığını belirtildi. Hırvatistan'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nin Bakan Danışmanı Mariyana Mikuliç, yaklaşık 264 bin Hırvat seçmenin yaşadığı Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar, Tuzla ve Banja Luka olmak üzere 4 şehirde açılan toplam 24 oy kullanma noktasında, saat 16.00'ya kadar yaklaşık 4 bin 800 seçmenin oy kullandığını belirtti. Referandumun ilk gayri resmi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanacağını belirtildi. 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, AB ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı. Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı. Referandumda olumlu oylar yüzde 50'den fazla olursa Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde AB üyesi olması öngörülüyor. Eski Yugoslavya'dan bağımsız olma konusunda 19 Mayıs 1991 tarihinde yapılan ilk referandumdan sonra, AB'ye katılım konusunda bugün düzenlenen referandum, ülkenin 20 yıllık bağımsızlık tarihinde ikinci halkoylaması.