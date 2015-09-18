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Dünya

Hırvatistan'da kalp krizi geçiren mülteciye gazeteciler müdahale etti, polis seyretti

Hırvatistan sınırında kalp krizi geçiren mülteciye polisin tepkisiz kalması eleştirilere neden oldu

18 Eylül 2015 23:32

Avrupa ülkelerine geçmek için Macaristan ve Hırvatistan sınırına ulaşan mültecilerin bekleyişi sürüyor. Hırvatistan sınırında bir mülteci kalp krizi geçirdi. Olay anında polisin izlemesi tepki çekerken, gazeteciler kalp masajı yaparak adamı kurtarmaya çalıştı.

Independent’ın haberine göre, Hırvatistan-Sırbistan sınırındaki Tovarnik’te, Zagreb’e giden bir tren yakalamak için bekleyen mültecilerin tren yoluna çıkmasına yetkililer engel oldu. Trenin gelmemesiyle gerilim tırmanırken, sıcak altında birkaç saat bekledikten sonra polis birkaç kadın ve çocuğa izin verdi. Olayın ardından izdiham yaşanırken, meydana gelen kaosta orta yaşlı bir mülteci kalp krizi geçirdi. Gazeteciler kalp masajı yaparak adamı kurtarmaya çalışırken, Hırvat polisinin müdahale etmemesi ve yalnızca izlemesi tepki çekti. Olay anının görüntülerinde kalp krizi geçiren adamın eşinin gözyaşları içinde yanında oturduğu görüldü.

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