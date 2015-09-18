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Dünya
Deutsche Welle

Hırvatistan sınırları geçici bir süreliğine kapattı

Macaristan'ın ardından Hırvatistan da yoğun sığınmacı akını nedeniyle Sırbistan sınırındaki sekiz geçiş noktasından yedisini kapattı.

18 Eylül 2015 12:08


Hırvatistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır geçiş noktalarının geçici bir süre için kapatıldığı belirtildi. Yetkililer sadece Belgrad'ı Zagreb'e bağlayan Bajakova-Batrovci geçiş noktasının kapatılmadığını vurguladılar. Macaristan'ın Batı ve Kuzey Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacılar nedeniyle sınırlarını kapatmasından bu yana binlerce kişi Hırvatistan ve Slovenya'ya akın etmişti. Hırvatistan'a sadece son birkaç gün içinde 11 bin sığınmacının geldiği açıklandı. Slovenya ise sığınmacılar nedeniyle sınır kontrollerinin yeniden başlatılacağını açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı sert bir dille eleştirdi. Milanoviç Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve Yunanistan'ın buna rağmen binlerce sığınmacının Ege Denizi'ni üzerinden Yunan Adaları'na gelmesine izin verdiği belirtti. Hırvatistan Başbakanı, Atina yönetiminin borç krizi nedeniyle üzerinde baskı olduğunu hatırlatarak, 'Yunanistan sığınmacılar konusundaki son tavrıyla bir bakıma Almanya ve Avrupa'dan intikam alıyor' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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