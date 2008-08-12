Hırvatistan Rusya'yı yendi

Tempo24-



Karşılaşmaya Marko Popovic'in sayılarıyla başlayan Hırvatistan, 6-0'lık bir seri yakalayarak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bykov ve Kirilenko'nun basketleriyle ayakta kalan Rusya, öne geçmeyi başardı.



İkinci çeyrekte Bykov'un üst üste kaydettiği basketlerle skoru 23-18'e getiren Rusya, farkı 5 sayıya çıkardı. Loncar ve Planicic ile rakibine cevap vermekte gecikmeyen Hırvatistan, ilk yarının son 5 dakikalık bölümüne girilirken skora 25-25 eşitlik getirdi.



Savunma sertliğini artırarak rakibine kolay sayı şansı tanımayan Hırvatistan, Planinic - Popovic ikilisiyle skor üretmekte zorlanmadı ve ilk yarıyı da son Avrupa şampiyonu Rusya karşısında 42-36 üstün tamamladı.



İkinci yarıya Barac'ın basketleriyle giren Hırvatistan skoru 46-36'ya getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Rusya'nın kolay sayı üretmesine izin vermeyen Hırvatistan, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve son çeyreğe 60-51 önde başladı.



Kirilenko'nun sayılarıyla oyuna yeniden ortak olan Rusya, skoru 63-56'ya getirerek farkı 7 sayıya indirdi. Davor Kus ve Ukic'in de skora katkı yapmasıyla birlikte farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, bitime 6 dakika kala 73-62 öne geçti.







Savrasenko ve Khryapa'nın basketleriyle maçtan kopmayan son Avrupa şampiyonu, bitime 1 dakika 37 saniye kala skoru 79-74'e getirerek farkı 5 sayıya kadar indirdi. Planinic'in üç sayılık basketiyle rahat bir nefes alan Hırvatistan, sahadan 85-78'lik skorla galip ayrıldı.



Hırvatistan'da bir dönem Efes Pilsen forması da giyen Marko Popovic 22 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Zoran Planinic 20 sayı, Barac 12 ve Tomas da 9 sayıyla skora katkı yaptı.



Rusya'da Andrei Kirilenko rakip potaya bıraktığı 18 sayıyla takımının skor yükünü çekerken, kenardan gelen Bykov 15, Khryapa 14 ve Savrasenko'da 10 sayıyla oynadı.

