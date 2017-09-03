Hırvatistan, Kosova'yı tek golle devirdi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Türkiye\'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova\'yı 1 - 0 mağlup etti.

Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı\'nda oynandı.

Ev sahibi ekip Hırvatistan\'a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16\'ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda Hırvatistan\'ı ağırlayacak.

İSTANBUL / DHA