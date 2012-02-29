Hırvatistan eski Başbakanı'na tehdit: İstifa etmezsen aileni öldürürüz

T24 - Wikileaks, Hırvatistan’ın 2009’da istifa eden Başbakanı İvo Sanader'in, mafyanın “İstifa etmezsen aileni tek tek öldürürüz” tehdidi yüzünden başbakanlığı bıraktığını iddia etti.

Stratfor uzmanlarının yazışmalarında Hırvatistan’ın yolsuzluk iddialarıyla yargılanan eski Başbakanı İvo Sanader’in, mafya, ailesini öldürmekle tehdit ettiği için istifa etmek zorunda kaldığı iddia edildi. Rusya uzmanı Marko Papiç’in, Eugene Chausovsky’ye gönderdiği 17 Eylül 2009 tarihli “Hırvat Başbakanı istifa etti - içyüzü” başlıklı e-postada, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Birldt’e yakın bir kaynağın Sanader ile ilgili verdiği şu bilgi aktarılıyor: “Kaynak bize İvo Sanader’in organize suç örgütü yüzünden istifa ettiğini söyledi. Sanader’in bir doğalgaz terminali (LNG) kurmayı düşündüğü Hırvatistan’ın Ploce limanında bazı iş anlaşmaları varmış. Organize suç örgütüyle arayı iyi tutmuş ve sonunda ona emekliye ayrılmasını, aksi takdirde ailesini teker teker öldürmeye başlayacaklarını söylemişler. O da talimatlarına uymuş.”

E-postada ayrıca Hırvatistan’daki organize suç örgütlerinin etkisi üzerine şu ifadeler yer alıyor: “Hırvatistan’ın organize suç örgütleri tarafından yönetildiğini söyleyip duruyorum. Ülke boğazına kadar organize suça batmış durumda. Bütün bölgede Yugoslav İç Savaşları’nın etkisi büyük, savaştan sonra da savaş zenginlerinin organize suç faaliyetlerini sürdürmesine göz yumuluyor. Sırbistan’da da benzer bir sorun var ama Hırvatistan’daki kadar güçlü değil çünkü Cincic suikastının ardından devlet organize suç örgütlerinin çoğunu temizleme gücünü kazandı.”

Ivo Sanader ile ilgili daha sonraki gelişmeler Papiç’in kaynağının doğruluğunu ispatlar nitelikte. İstifasının ardından siyasete geri dönmeye çalışan ancak partisinden ihraç edilen Sanader’in Slovenya sınırını geçtiği görüldüğü 9 aralık günü dokunulmazlığı düşürülerek Hırvat savcılar tarafından hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Sanader 10 aralıkta Avusturya’nın Salzburg kentinde tutuklandı ve geçen yılın temmuz ayında Hırvatistan’a iade edildi.

Bundan üç ay önce ise 2.2 milyon dolarlık bir kefalet parası karşılığı tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Sanader, Avusturya Bankası Hypo Bank için ayarladığı krediden 695 bin dolar, Macar petrol şirketi MOL’un CEO’su Zsolt Hernadi’den ise Hırvat petrol şirketi INA’dan hisseler karşılığı 10 milyon dolar rüşvet almaktan suçlanıyor.